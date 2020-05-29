Göç İdaresi’nde görev değişimi

Çorum’da uzun süredir İl Göç İdaresi Müdür Vekili olarak görev yapan Gökhan Karaman, Kastamonu Göç İdaresi Müdür Vekilliği’ne atanırken, yerine de İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde İl Göç Uzmanı olarak görev yapan Seçkin Yılmaz atandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Gökhan Karaman ve Seçkin Yılmaz’ı makamında kabul etti. Vali Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulunan Karaman, desteği için teşekkür ederken, Vali Çiftçi de kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarı dileklerini sundu.

Vali Çiftçi kendisine ziyarette bulunan Çorum İl Göç İdaresi Müdür Vekili Seçkin Yılmaz’a da yeni görevinde başarı diledi.

(Haber Merkezi)