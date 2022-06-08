Göbeklitepe'den sonra Puduhepa da dünyaya tanıtılacak

Başkanlığını Demet Sabancı Çetindoğan’ın yaptığı Turkey ONE Derneği ve Çorum İş Kadınları Derneği’nin işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Belediye Başkanlığı, Hitit Üniversitesi, Ahlatcı ve Alapala Holdinglerin destekleriyle Puduhepa günleri başladı.

Şanlıurfa Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtan Turkey ONE Derneği İş Kadınları Derneği ile Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’nin başlattığı etkinlik kapsamında kente gelen konuklara Çorumlu Obası’nda yöreye özel 500 yıllık tarihi İskilip dolması ikram edildi.

Programda konuşan Çorum İşkadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, yaklaşık 12 yıl önce geçmiş müze müdürlerinden Önder İpek’ten Kraliçe Puduhepa’nın hikayesini dinlediğini ve çok etkilendiğini anlattı. 3 bin 200 yıl önce bu topraklarda bir kraliçenin varlık gösterdiğini belirten Kaleli, “Puduhepa öyle sıradan bir kraliçe değil, diplomatik ilişkiler yürütüyor, kralla birlikte ülkeyi yönetiyor. Savaş sonrası yapılan Kadeş Barışının da mimarı. Ve üstüne üstlük dünyanın bilinen ilk barış antlaşmasına da kraliçe mührünü vuruyor. Bu çok etkileyici.” dedi.

“KRALİÇENİN ETKİLEYİCİ BİR HİKÂYESİ VAR”

Hititlerde böyle bir kraliçe yaşadığını ve bundan kimsenin haberi olmadığını, yaklaşık 10 yıl boyunca Puduhepa’yı tanıtmak için yerel çalışmalar yaptıklarını bildiren Kaleli, “Kraliçenin etkileyici bir hikâyesi var. Turkey ONE Derneği’nden Essum Aslan’a hazırladığımız belgeseli izlettim, 2-3 ay sonra beni aradı ve bir proje yapmak istediklerini söylediğinde dünyalar benim oldu. Bugün burada bu toplulukta birlikteyiz ve kraliçeyi konuşuyoruz bu benim için çok büyük bir mutluluk hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HEDEF DÜNYAYA TANITMAK”

Turkey ONE Derneği Demet Sabancı Çetindoğan ise Çorum’da kendilerini ağırladıkları için Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Çorum’a ilk kez geldiğini kaydeden Çetindoğan, Puduhepa’nın hikâyesini dinlediğinde çok etkilendiğini anlattı. ‘Keşke daha önce gelseymişiz’ diyen Çetindoğan, derneklerinin ülkemizin değerlerini yurt dışında tanıtmak için kurulduğunu bugüne kadar birçok farklı komitede çalışarak farklı alanlarda, gerek Amerika gerek de Avrupa’da etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Turkey ONE Derneği’nin ilk projesinin Göbeklitepe olduğunu bildiren Çetindoğan, “Puduhepa’yı da dinlediğimizde Urfa için Göbeklitepe’nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, Çorum için de kentin daha iyi tanınması için algının, ilginin, alakanın artması yönünde çok önemli olduğunu düşünerek burayı da dünyaya tanıtmak için hemfikre vardık.” dedi.

Puduhepa’yı yerinde görmek için Çorum’da olduklarını ifade eden Çetindoğan en kısa zamanda yurtdışı aktivitelerini başlatacaklarını, gönülden inanarak bu yola girdiklerini ve başarılı olmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

“BU TOPRAKLAR BARIŞIN ANAVATANI”

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ise Çorum sevgisi ve Hitit Uygarlığına olan inancının çok büyük olduğunu belirterek, “Hitit Üniversitesinin isim babası benim. Bu ismi alması için çok mücadele ettim. Bu topraklar barışın, kadın erkek eşitliğinin ve inançlara saygının anavatanı. İnsanlığın en önemli değerlerine bu topraklarda tohumunu ekmişiz. İnşallah bu değerleri hem Türkiye’ye hem de dünyaya daha iyi duyuracağız” dedi.

AŞGIN: “KAÇ ŞEHRİN PUDUHEPA’SI VAR Kİ?”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise bu toprakların her zaman kahramanlar ürettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kaç şehrin Puduhepa’sı, Hattuşa’sı, Boğazkale’si var ki? Dünyada hangi şehirde ilk barış antlaşması yapılmış ki? Puduhepa noktasında kıskanılacak bir iliz. Puduhepa’nın merkezi burası. Anadolu’nun ilk kadın kahramanı bu topraklardan çıkmış. Bu anlamda da gurur duymamız lazım.”

ÇİFTÇİ: “HİTİTLER KADİM MEDENİYETLER EV SAHİPLİĞİ YAPTI”

Vali Mustafa Çiftçi de Anadolu bütün kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya olduğunu kaydetti. Hititlerin dünya medeniyetine sunduğu bazı önemli ilkler olduğunu hatırlatan Çiftçi: “Çorum’da Anadolu’nun bağrında yer alan Hitit imparatorluğunu bünyesinde barındıran ve uzun süre Hititlerin hüküm sürdürdüğü bir il. Hititlerin dünya medeniyetine sunduğu bazı önemli ilkler var. En büyük özelliklerinden birisi merkezi otoriteyi tesis eden devletlerin ilki. Dünya coğrafyasına bunu hediye etmiş. Aile hukuku, miras hukuku, medeni hukuku alanında dünyaya ilkleri armağan eden Hititlerin oluşturduğu hukuk dalları bunlar. Yine kentsel altyapı alanında da Hititler önemli bir ifa etmişler. Biz istiyoruz ki hem ilimiz hem Türkiye hem de dünya tarafından tanınsın.” diye konuştu.

Çorumlu Obası’nda katılımcılara bakır kazanda, özel bir bez torbaya doldurulan pirincin, kazanın altındaki et suyuna temas ettirilmeden, düdüklü tencere usulüyle kazanın kenarları hamurla kapatılarak saatlerce pişirilen yapılan İskilip dolmasının tarihi ve hazırlanışı anlatıldı ardından ikram edildi.

Obayı gezen katılımcılar daha sonra Panoramik şehir turu yaptı.

Etkinliğe Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Turkey ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve yöneticileri, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Çorum İşkadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile davetliler katıldı.

(Nurdan AKBAŞ)

