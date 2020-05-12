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Glutensiz üretime destek

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle dernek başkanı Fatma Müjgan Demir, başkan yardımcısı Dr. Mustafa Azak, yönetim kurulu üyeleri Tuncay Kesici ve Kadir Demir, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğe verdiği desteklerden dolayı Engelli Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ve dernek logosunu içeren çini Bayrak’a verildi.

12 Mayıs 2020 Salı 20:30
Glutensiz üretime destek

Covid 19 salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayrak: “Çorum Çölyak Derneğinin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyor ve bize ihtiyaç duyulduğunda her zaman yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirdiğiniz projelere rehberlik etmek bizim görevimiz. Bu projelerin çok faydalı olduğunu görüyor ve devamını bekliyoruz. Size destek olmak için elimizden ne gelirse azamisini yapmak için her zaman hazırız” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Fatma Müjgan Demir ise “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve personeli derneğimize her zaman destek olmuş ve rehberlik etmiştir. Bizler dernek yöneticiliğini ilk defa yürütmekteyiz. Eksikliklerimizi arkadaşlarımız sayesinde tamamlıyoruz. Geçen yıl Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket isimli çok güzel bir projeyi birlikte tamamladık. Bu yıl bu projenin devamını Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik. Umarım Sayın Müdürümüzün yardımlarıyla bu yeni projemiz de onaylanır ve derneğimize çok büyük bir katkı sağlarız. Çölyaklılar için güzel gelişmelerin devam etmesini diliyor, derneğimizin logonusunu içeren çiniyi kendilerine taktim etmekten mutluluk duyduğumuzu belirtiyoruz” dedi.(Haber Merkezi)

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