Glutensiz mutfak eğitimleri başladı

Etkinliğe Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Hüseyin Özden, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Açılıştan sonra katılımcılar glutensiz mutfağı inceledi, yiyecek yapım eğitimlerini izledi ve bu güzel etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ŞEF AYLA YILDIZ’DAN HARİKA SUNUMLAR

”Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi kapsamında 10’ar kişilik 3 ayrı gruba bu haftaki eğitimleri Amasya’dan Dolphin Kafe & Pastane sahibi Şef Ayla Yıldız verdi. Glutensiz ürünleri uzun zamandır imal eden ve çevre iller de dâhil olmak üzere birçok çölyaklıya hizmet veren Şef Ayla Yıldız, herkesin beğeniyle karşıladığı yiyecek formüllerini kursiyerlerle paylaştı. Çok güzel ürünler imal eden Şef Ayla Yıldız, kursiyerler tarafından hayranlıkla takip edildi.

(Haber Merkezi)

