Glutensiz eğitimler Şef Ayla ile taçlandı

Proje kapsamında 12’şer kişilik 3 ayrı grubun eğitimlerini Amasya’dan Dolphin Kafe & Pastanesi’nden Şef Ayla Yıldız ve Şef Yardımcısı Efe Ozan Yıldız verdi. Glutensiz yiyecek yapım eğitimlerinin açılışında da kurs veren şefler, glutensiz lahmacun, çiğ köfte ve lavaş yapımını en ince yönleriyle uygulamaları olarak gösterdi. Şef Ayla Yıldız ve Şef Yardımcısı Efe Ozan Yıldız herkesin beğeniyle karşıladığı yiyecek formüllerini kursiyerlerle paylaştı ve Nam Glutensiz Un kullanarak harika, leziz yiyecekler imal ettiler.



Eğitimlerle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklenen projemizin eğitim kısmını tamamlamış bulunuyoruz. İlimiz ve çölyaklılar için büyük faydalar sağlayan, çok güzel bir proje oldu. Son eğitimlerimizde Nam Glutensiz Un kullanarak muhteşem glutensiz yiyecekler pişirdik. Kursiyerlerimiz daha önce tatmadığı yeni lezzetleri artık kendi evlerinde bulabilecekler. Destekleri için Nam Glutensiz Un Mamülleri sahibi Nihat Fidan’a çok teşekkür ediyorum. Kendisi Adıyaman’dan eğitimlerimize katkı verdi ve çölyaklıların sevgisini kazandı. Türkiye’nin hangi bölgesinden olursa olsun çölyaklılara destek olunması çok önemli. Çölyaklılar aynı kaderi paylaşıyor ve birbirlerini daha kolay anlıyor. Glutensiz un imalatçıları fiyatları en düşük seviyede tutarak çölyaklılara destek oluyorlar. Bu glutensiz unların kullanımını uzmanlarımızdan öğrenmek projemizin en önemli çıktısı oldu. Projemizin gerçekleşmesinde destek veren herkese ve çok güzel eğitimler veren Şef Ayla Yıldız ve Şef Yardımcısı Efe Ozan Yıldız’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)