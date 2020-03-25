Gizemli hayırsever ortaya çıktı: Tüm veresiye borçlarını ödedi

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar, eski adıyla Nadık semtine gelen bir adam, Mehmet Türkmen ( 50 ) işlettiği bir mahalle bakkalına geldi. Gizemli hayırsever, iş yeri sahibinden veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Bakkal sahibi Mehmet Türkmen ile birlikte borcu hesaplayan şahıs, 11 bin 500 liralık borcu ödeyip bölgeden ayrıldı.

30 yıldır Mahalle bakkalı olan Türkmen yaptığı açıklamada “ Ben bakkalım da oturuyordum. Bir adam geldi ve veresiye defterini isteyip mahallenin tüm borçlarını kapatacağını söyledi. Oturup beraber hesapladık ve toplam 20 ‘ye yakın insanın 11 bin 500 liralık borcunu hesapladık, çıkartıp parayı ödedi ve gitti. Allah razı olsun” dedi.(Yusuf ÇINAR)