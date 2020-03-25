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Gizemli hayırsever ortaya çıktı: Tüm veresiye borçlarını ödedi

ÇORUM’da kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentteki bir bakkala girdi ve veresiye defterindeki yaklaşık 11 bin 500 lira borcu  ödeyip bölgeden ayrıldı. Market sahibi, "Önce şaka yapıyor sandım. Allah razı olsun, Korona virüs nedeniyle bizde insanlarda çok zor durumdaydık. " diye konuştu.

Gizemli hayırsever ortaya çıktı: Tüm veresiye borçlarını ödedi

ÇORUM’da kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentteki bir bakkala girdi ve veresiye defterindeki yaklaşık 11 bin 500 lira borcu  ödeyip bölgeden ayrıldı. Market sahibi, "Önce şaka yapıyor sandım. Allah razı olsun, Korona virüs nedeniyle bizde insanlarda çok zor durumdaydık. " diye konuştu.

25 Mart 2020 Çarşamba 17:22
Gizemli hayırsever ortaya çıktı: Tüm veresiye borçlarını ödedi

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar, eski adıyla Nadık semtine gelen  bir adam, Mehmet Türkmen ( 50 ) işlettiği bir mahalle bakkalına  geldi. Gizemli hayırsever, iş yeri  sahibinden veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Bakkal sahibi Mehmet Türkmen  ile birlikte borcu hesaplayan şahıs, 11 bin  500 liralık borcu ödeyip bölgeden ayrıldı.

 30 yıldır Mahalle bakkalı olan Türkmen yaptığı açıklamada “ Ben bakkalım da oturuyordum. Bir adam geldi ve veresiye defterini isteyip mahallenin tüm borçlarını kapatacağını söyledi. Oturup beraber hesapladık ve toplam 20 ‘ye yakın insanın 11 bin  500 liralık borcunu hesapladık, çıkartıp parayı ödedi ve gitti. Allah razı olsun” dedi.(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 25.03.2020 17:25
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