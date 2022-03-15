Gizem Çan,TEMA Merkez Sorumlusu

Gücünü Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerinden alan TEMA Vakfı, Avukat Gizem Tosun Çan’ın Merkez İlçe Sorumlusu olarak atanmasıyla Çorum Merkez İlçesinde de çalışmalarına başladı.

Gizem Tosun Çan, TEMA Vakfı’nı temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirterek; “Bugün ülke genelinde 985 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı Merkez İlçemizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumlulukla, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İl Temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve Çorum’a doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)