“Gitar-flüt dinletisi ve koro” beğeni topladı

AHL Park AVM’de gerçekleşen konsere Çorum halkı yoğun bir ilgi gösterirken müzik bölümü öğrencileri, klasik müziğin ve koro edebiyatının seçkin eserlerini seslendirdiler.

Program ilk olarak gitar dinletisiyle başladı. Tarrega’dan bir tango ve Ricardo Moyano’nın düzenlediği Âşık Veysel’in Kara Toprak türküsünü icra eden gitar sınıfı kuartet olarak Manuel Penella’nın El Gato Montes eseriyle final yaptı. Gitar dinletisinin ardından sahneyi flüt sınıfı aldı. Flüt dinletisi ilk olarak Chopin’e ait bir Vals’le gitar-flüt düosuyla başladı. Akabinde flüt kuartet sahneye çıkarak Handel ve Camille Saint-Saëns’tan eserler seslendirdi. Flüt dinletisi bir Rus Halk Şarkısı olan Korobushka ile sona erdi.

Konserin ikinci bölümü Müzik Bölümü Çoksesli Korosu ile devam etti. Öğr. Gör. Ceren Uygun Oğhan’ın yönetimindeki koro Lajos Bardos’un Tabortüznel eseriyle giriş yaptı. Ardından Slovakya ve Zulu geleneksel müziklerine ait iki örnek ile Rock for Fun ve Sambalele şarkılarını seslendiren koro son olarak Kızılcıklar Oldu mu, Suda Balık Oynuyor ve Kesik Çayır türküleriyle final yaptı.

Yoğun bir katılımla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan etkinlik İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’ın Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Can Satır ve Koro Şefi Öğr. Gör. Ceren Uygun Oğhan’a teşekkür sunumu ve plaket takdimiyle sona erdi.

(Haber Merkezi)

