Girişimcilik Zirvesi’ne Çorum’dan katıldılar

Girişimcilik Zirvesi G3 Forum’un 11’incisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Amasya’da yapıldı.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Forum’a, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, İcra Kurulu Üyesi Gülden Arzoğlu, Çorum TSO Meclis Üyesi ve KGK Üyesi Nilüfer Akın ve TSO Genel Sekreter Yardımcısı Şule Akkese katıldı.

Protokol ve iş insanlarının davetli olduğu programda ayrıca Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak Kutsoy moderatörlüğünde, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, G3 Forum Başkanı ve Koton markası Yönetim Kurulu Eşbakanı Gülden Yılmaz, Reeder Markası Kurucusu Sezen Sungur Saral, Turkven Kurucu Direktörü Göktekin Dinçerler ve DCP (Diffusion Capital Partners) Yönetici Ortağı Haluk Zontul’un konuşmacı olarak katıldığı panel gerçekleştirildi. (Haber Merkezi)