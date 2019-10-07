Girişimcilik atölyesinin ilk konuğu Tonguç Erbaş

Ekonomide 2019 yılı kapanışı ve 2020 yılı beklentilerinin konuşulacağı toplantıda yatırımcılara ve ilgili diğer gruplara piyasaya ilişkin bilgiler verilecek. Toplantıya Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, konuşmacı olarak katılacak.

TOBB Çorum GGK Başkanı Elvan Can Çabuk, girişimcilik kültürünün her kesime özellikle gençlere yayılmasının ana hedefleri olduğunu, buna ek olarak işadamlarının finansal piyasalara ve farklı yatırımlara yönelmesi noktasına önem verdiklerini dile getirdi.

Bu hedefler doğrultusunda Çorum’da tüm paydaşların katılımı ile girişimcilik, üretim paylaşımı, dış pazarlara açılma, turizm tedarik zinciri yönetimi ve içinde bulundukları dijital çağın gereksinimlerini genç iş adamları olarak önemsediklerini belirten Çabuk, panele ilgi duyan tüm işadamlarını toplantıya davet ettiğini dile getirdi. (Haber Merkezi)