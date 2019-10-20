Girişimcilik atölyesi başladı

Öğrencilere bir girişimcide olması gereken temel özelliklerin konunun uzmanları tarafından anlatılacağı, yeni iş fikirlerinin ortaya konulmasının sağlanacağı ve reel sektörün önde gelen firmaları ziyaret edilerek bu firmaların işleyişlerinin yerinde görülmesini sağlayacak kapsamlı bir proje olan Girişimcilik Atölyesi’nin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Girişimcilik Atölyesi’nin açılış etkinliğine Alapala Makina A.Ş Fabrika Müdürü Fatih Zihar işletmelerde yönetim ve organizasyon konusunda tecrübe bilgilerini aktarmak üzere katıldı. Öğr. Gör. Fatih Şanöz moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi öncesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Ceylan ve TOBB İl Genç Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk birer konuşma yaptılar.

Sonrasında Alapala Makina A.Ş Fabrika Müdürü Fatih Zihar, yönetim ve organizasyon konusunda tecrübelerini anlattı.

Yöneticide bulunması gereken özellikleri sayarken “işi veya kişiyi yönetmek, o işi bilmekten çok, çalışan ile iletişimin nasıl olması gerektiğini bilmekten geçtiğini” dile getiren Zihar , “Bir yöneticide olması gereken en temel özelliklerin başında adaletli olmak gelir. Çalışanların hepsine aynı şekilde adaletli davranmalı, mevki, vasıf yâda performansa bakmadan haklıyı, haksızı ayırt etmelidir” dedi. (Haber Merkezi)