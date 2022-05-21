Marka ve Hikaye Tasarımcısı Özgür Ahmet Köse, CV hazırlama ve mülakat eğitimi, girişimciler için marka yolculuğu ve marka tasarım hikayesi konularında eğitim verdi.

Bu arada, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ile Özgür Ahmet Köse, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret ettiler. Ziyarette Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş de hazır bulundu.



(Haber Merkezi)

