Girişimci kadınların gündemi: “Cinsiyet Eşitliği”
Güncel 14.12.2021, 20:25
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TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun TSO Meclis Salonu’nda yaptığı toplantıda, Kurul Başkanı Zeynep Yarımca, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konusunda yapılacak ara eleman yetiştirilmesi eğitimleri hakkında bilgiler verdi.
Kadın girişimciler ayrıca, toplantı gündemindeki konuları görüşüp karara bağladılar.
(Haber Merkezi)
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