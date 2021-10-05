Girişimci kadınları ziyaret ettiler
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Güncel 05.10.2021, 00:03
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Ziyarette kadın girişimler ile görüşen İl Tarım ve Orman Müdürü Sarı, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan ve Ziraat Odası Başkanı Sayan, girişimci kadınların yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.
Kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Sarı, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan ve Ziraat Odası Başkanı Sayan, kooperatif üyelerine başarılar dilediler.
(Haber Merkezi)
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