Girişimci kadınları ziyaret ettiler

Ziyarette kadın girişimler ile görüşen İl Tarım ve Orman Müdürü Sarı, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan ve Ziraat Odası Başkanı Sayan, girişimci kadınların yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Sarı, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan ve Ziraat Odası Başkanı Sayan, kooperatif üyelerine başarılar dilediler.

(Haber Merkezi)

