Girişimci kadınlar, Arinna Kooperatifi’ni kurdu

Kadın kooperatifleri kaliteli üretimleriyle markalaşmaya ve büyümeye devam ediyor. Arinna Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Figen Berber, yönetim kurulu üyeleri Nahide Uzel, Fadime Manici, Selma Erayhan, Kevser Uğuröz, F. Hazel Aksar, Emine Uçrak ve Halise Yıldırım tarafından kuruldu. Girişimci kadınlar kurdukları kooperatif ile hedeflerinin Dünya pazarına açılmak olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Figen Berber, Yönetim Kurulundaki arkadaşları ile birlikte uzun yıllardır Sungurlu’da çalışmalar yürüttüklerini belirterek, üreten kadının gücünün evrensel olduğunu ve bunu tüm dünyaya göstermek için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti. Tarihi bir coğrafyada bulunduklarını dile getiren Berber, Arinna ismi ile dikkatleri üzerlerine çekerek bölgemizin tarihi mirası ile geleneksel sanatları buluşturacaklarını ve bu anlamda ilk olmayı hedeflediklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

