"GİDİŞAT ÇOK KÖTÜ!"

Son alarak Muğla’da vahşice öldürülen Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü belirten vatandaşlar ülkeyi yönetenlerden cinayetlerin durdurulmasını istedi. Türkiye’de kadın hakları olmadığını söyleyen bir kadın, “Yazık değil mi genç kızlarımıza her şeyi yapıyorlar, büyüklerimiz bu duruma el atsın” dedi. Gidişatın çok kötü olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Kadınlara gösterilen şiddeti kınıyorum” cevabını verdi. Bir kadın “Bütün erkeklerden nefret etmeye başladım” yorumunda bulunurken, başka bir vatandaş ise “Cinayetlerin nedeni kıskançlık mı, yoksa ekonomik sıkıntılar mı bilemiyorum” dedi.

Kadınların korunması gerektiğini belirten bir vatandaş, “Eğitim şart” derken eşi ise, “Allah erkeklere iman aklı versin. Kadınlar erkeklerin elinden şaştı. Stres neymiş, ya vuruyorlar, ya öldürüyor” şeklinde cevap verdi.

Bir vatandaş kimsede Allah korkusu olmadığını söylerken, mikrofon uzattığımız bir diğer kişi ise “Toplumda yozlaşma var” yorumunu yaptı.

Kadınların, erkeklerin sözüne uymadığı için öldürüldüğünü söyleyen bir kişi ise adeta cinayetleri onaylayan yorumlarıyla hem muhabirimizi hem de çevredekileri çileden çıkarttı. “Bir tokat vursa kadın evi terk ediyor” diyen vatandaşı bir kadının ise “Erkek konuştuğunda kadın susacak” yorumu düşündürdü. Bir vatandaş kimsede Allah korkusu olmadığını söylerken, mikrofon uzattığımız bir diğer kişi ise “Toplumda yozlaşma var” yorumunu yaptı. Kadınların, erkeklerin sözüne uymadığı için öldürüldüğünü söyleyen bir kişi ise adeta cinayetleri onaylayan yorumlarıyla çevredekileri çileden çıkarttı. “Bir tokat vursa kadın evi terk ediyor” diyen vatandaşı bir kadının ise “Erkek konuştuğunda kadın susacak” yorumu düşündürdü.