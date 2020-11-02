Kampanyanın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 20 Mayıs 2020’de başlatılan “Türkiye’nin Gıda Kayıpları ve İsrafın Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın www.gidanikoru.com adresinden erişime açıldığı belirtildi.

Kampanyanın görünürlük faaliyetleri çerçevesinde sosyal medya hesapları (twitter, youtube, instagram, facebook/@gidanikoru) açılarak kampanyanın ülke çapında görünürlüğünün artırılması ve desteklenmesinin amaçlandığı da vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Gıda kayıpları ve israfı ile mücadelenin amaçlandığı “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” kampanyasının ülkemiz ve dünya toplumlarında daha yüksek farkındalık oluşturması için www.sofranasahipcik.com sitesinde halkımızın gıda kayıp ve israfı ile mücadele edeceği ve bireysel olarak “Söz Vereceği” bir dijital imza hareketi başlatılmıştır.

Siz kadirşinas Çorum halkımızı gıda kayıp ve israfını azaltmak için üzerinize düşeni yaparak bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.“Söz veriyorum” diyerek başlatılan ulusal seferberliğe Çorum Halkı olarak biz de katılalım. Başarısı her birimizin, her kesimin onu sahiplenmesine bağlı olan bu kampanya, Türkiye’nin kampanyasıdır. “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” Çorum!”

(Haber Merkezi)