Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796

“Gıdaların genetiğiyle oynandı kanser arttı”

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, hazır gıdaların tüketiminin artmasıyla kanser hastalığında da artış gözlendiğini, dayanıklılığın artırılması ve zararlılarla mücadele için kullanılan ilaçların gıdada kalıtım yoluyla insanda hastalıklara neden olduğunu dile getirdi.

“Gıdaların genetiğiyle oynandı kanser arttı”

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, hazır gıdaların tüketiminin artmasıyla kanser hastalığında da artış gözlendiğini, dayanıklılığın artırılması ve zararlılarla mücadele için kullanılan ilaçların gıdada kalıtım yoluyla insanda hastalıklara neden olduğunu dile getirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 21:40
“Gıdaların genetiğiyle oynandı kanser arttı”

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, kanser konusunda 30 yıldır aynı şeylerin tekrarlanıp durduğunu belirterek, herkesin sigara, alkol ve fiziksel aktivite azlığının kansere neden olduğu yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Kansere neden olan etkenlerin başında gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla konulan katkı maddeleri olduğuna dikkat çeken Uzm.Dr. Yavuz Dizdar, bunlara gıdanın üretimi sırasında kullanılan mücadele ilaçlarının da eklenebileceğini kaydetti.

Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, kafes içerisinde yetiştirilen tavukların kısa sürede gelişmesi için kullanılan katkılar ayrıca yumurta tavuklarının daha sık yumurtlaması için verilen maddelerin de yumurta ve tavuk eti tüketimi sonunda insana geçebildiğini anlatan Uzm. Dr. Yavuz Dizdar, “Erken kıllanma rahatsızlığı nedeniyle başvuran bir hastamızın  yumurta tüketiminin yüksek olduğunu tespit etmemiz üzerine bunu yasakladık ve kısa süre içerisinde bu rahatsızlık ortadan kalktı bunun gibi bir çok örnekler mevcut” dedi.

Daha önce Türkiye’de Lenfoma’nın  görülmediğini anlatan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, ülkede hazır yoğurt ve süt işleme teknikleri sayesinde bu hastalığın da artmaya başladığına dikkat çekti. Fabrikasyon üretimi bulunan yoğurtların raf ömrünün uzatılması için içerisine katkı maddeleri konulduğunu belirten Uzm.Dr. Dizdar, “katkı maddeleri ve hayvanlara verilen ilaçlar dokuyu çözüyor. Bunların tüketimi sayesinde hastalıklar da arttı. Fıtık hastalığının nedenlerinin arasında bu da var. Herkes bu tür konuları merak ederek araştırmalı. Fikri, irfanı hür gençler yetiştirmeliyiz” dedi. (Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 13.09.2019 21:43
İlgili Haberler
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu
Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Yolyapar'a taziye ziyaretleri
“Mecitözü Müftüsü görev yerini karıştırdı”
“Mecitözü Müftüsü görev yerini karıştırdı”
“Kadınlarımız iş hayatında da etkin olmalı”
“Kadınlarımız iş hayatında da etkin olmalı”
Hacı Bektaş’ın “aşure günü” etkinliği Salı günü
Hacı Bektaş’ın “aşure günü” etkinliği Salı günü
Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği
Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim