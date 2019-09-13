“Gıdaların genetiğiyle oynandı kanser arttı”

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, kanser konusunda 30 yıldır aynı şeylerin tekrarlanıp durduğunu belirterek, herkesin sigara, alkol ve fiziksel aktivite azlığının kansere neden olduğu yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Kansere neden olan etkenlerin başında gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla konulan katkı maddeleri olduğuna dikkat çeken Uzm.Dr. Yavuz Dizdar, bunlara gıdanın üretimi sırasında kullanılan mücadele ilaçlarının da eklenebileceğini kaydetti.

Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, kafes içerisinde yetiştirilen tavukların kısa sürede gelişmesi için kullanılan katkılar ayrıca yumurta tavuklarının daha sık yumurtlaması için verilen maddelerin de yumurta ve tavuk eti tüketimi sonunda insana geçebildiğini anlatan Uzm. Dr. Yavuz Dizdar, “Erken kıllanma rahatsızlığı nedeniyle başvuran bir hastamızın yumurta tüketiminin yüksek olduğunu tespit etmemiz üzerine bunu yasakladık ve kısa süre içerisinde bu rahatsızlık ortadan kalktı bunun gibi bir çok örnekler mevcut” dedi.

Daha önce Türkiye’de Lenfoma’nın görülmediğini anlatan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, ülkede hazır yoğurt ve süt işleme teknikleri sayesinde bu hastalığın da artmaya başladığına dikkat çekti. Fabrikasyon üretimi bulunan yoğurtların raf ömrünün uzatılması için içerisine katkı maddeleri konulduğunu belirten Uzm.Dr. Dizdar, “katkı maddeleri ve hayvanlara verilen ilaçlar dokuyu çözüyor. Bunların tüketimi sayesinde hastalıklar da arttı. Fıtık hastalığının nedenlerinin arasında bu da var. Herkes bu tür konuları merak ederek araştırmalı. Fikri, irfanı hür gençler yetiştirmeliyiz” dedi. (Erkan BAYATLI)