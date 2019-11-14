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Gıdadan sonra ilaç tuzağı!

Günümüzün rakipsiz araştırmacı-yazarı, hemşehrimiz Soner Yalçın, kitapları ve Sözcü’deki köşe yazılarıyla, ülkenin acı gerçeklerini sergilemeye ve çarpıcı tespitleriyle Türkiye’yi sarsmaya devam ediyor.

Gıdadan sonra ilaç tuzağı!

Günümüzün rakipsiz araştırmacı-yazarı, hemşehrimiz Soner Yalçın, kitapları ve Sözcü’deki köşe yazılarıyla, ülkenin acı gerçeklerini sergilemeye ve çarpıcı tespitleriyle Türkiye’yi sarsmaya devam ediyor.

14 Kasım 2019 Perşembe 00:18
Gıdadan sonra ilaç tuzağı!

İlk yazılarını ÇORUM HABER’e yazmasıyla övünç duyduğumuz Soner Yalçın, gıda terörünü yazdığı, büyük ses getiren “Saklı Seçilmişler” kitabından sonra, son kitabı “Kara Kutu” ile bu kez ilaç terörüne neşter vuruyor.

İlk baskısı 300 bin adet basılan Kara Kutu’da Soner Yalçın, “Gıdayla bizleri nasıl hastalandırıp ilaçla nasıl öldürüyorlar?”, “Hasta çocuklar nasıl yaratıldı?”, “Cinsel hayatı nasıl yok ettiler?”, “Beş yıllık ilacımı neden çöpe attım?”, “Aileler aşı olmadan önce neden iki kez düşünmelidir?”, “ABD’de 64 bin çocuk neden öldü?”, “Her seferinde neden antibiyotik veriyorlar?” gibi soruların yanıtlarını toplumun ve tarihin önüne seriyor.

Soner Yalçın’ın, Aytunç Erkin’in sorularına verdiği yanıtlar, Hande Zeyrek’in fotoğraflarıyla 12 Kasım 2019 Salı günü Sözcü Gazetesi’nde yayınlanmaya başladı ve yazı dizisi dün de devam etti.

Son Güncelleme: 14.11.2019 00:22
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