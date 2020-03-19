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Gıda ve zorunlu tüketim dışında piyasalar duruyor!

Koronavirüs salgını, hayatın doğal akışını olumsuz yönde etkiledi, yaşam alışkanlıklarını kökten değiştirdi.. Dinlenme ve eğlenme mekânları kapalı. Gıda ve diğer zorunlu tüketim maddeleri dışında, talep neredeyse sıfıra indi. Tüm sektörler bıçakla kesilmiş gibi durdu.

Gıda ve zorunlu tüketim dışında piyasalar duruyor!

Koronavirüs salgını, hayatın doğal akışını olumsuz yönde etkiledi, yaşam alışkanlıklarını kökten değiştirdi.. Dinlenme ve eğlenme mekânları kapalı. Gıda ve diğer zorunlu tüketim maddeleri dışında, talep neredeyse sıfıra indi. Tüm sektörler bıçakla kesilmiş gibi durdu.

19 Mart 2020 Perşembe 23:09
Gıda ve zorunlu tüketim dışında piyasalar duruyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık paket, işletmeleri, işini kaybedecek olanları ve emeklileri rahatlatacak pek çok destekleri içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, dün “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketine ilişkin olarak, gerekirse yeni desteklerin gündeme getirileceğini söylemesi de umutlandırıcı bir unsur oldu.

Bakan Albayrak, paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likiditenin piyasayı rahatlatacağını, birçok sektörün de kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını söyledi.

Bu çerçevede, koronavirüs mağduru olacak asgari ücretli işçiye 1.752 lira ödenecek. Brüt maaşı 8 bin lirayı aşan işçinin alacağı miktar ise 4 bin lirayı aşacak.

Açıklanan destekler, beklentilerin gerisinde kalmakla birlikte, işletmelerin ayakta kalmasını ve çalışanların mağdur olmamasını sağlayacak bir takım düzeltmelerin devam edeceğine inanılıyor.

(Haber Merkezi)

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