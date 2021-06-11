Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına bugün başlanacak

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı bugünden itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR DA KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Bugünden itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.