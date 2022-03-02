Gıda saklamada teknolojik yenilikler semineri bugün 

Antalya’da genş çaplı bir tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetini yöreten, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi, SOMTAD Başkanı, sanayici Sait Kömürcü’nün dünürü Prof.Dr. Rahmi Türk, daha önce Yalova, Bursa ve Çanakkale’de düzenlenen bilimsel semineri Çorum’a taşıdı. Seminerler Çorum’dan sonra da, Samsun ve Giresun’da devam edecek.

Seminerin konuları ve konuşmacıları şöyle sıralanıyor: Depo Tasarımı, Yükleme/Boşaltma Rampaları, Körük, Hava Yönlendirme (Hayati Can – Yeşim Onat), Soğutucu Akışkanlar ve Enerji Verimliliği (Hayati Can), Önsoğutma / Soğutma / Ürüne Özel Muhafaza Teknikleri (Prof. Dr. Muharrem Özcan – Dr. Saadet Koç Güler – Doç. Dr. Ali Turan), Uzaktan İzleme ve Uyarı / Kayıt Sistemleri (İbrahim Demirezen – Beşir Çetin), Depolarda Yangın Önleme ve Söndürme Yöntemleri (Beşir Çetin), Kontrollu Atmosfer Teknolojileri, Sorunları ve Geleceği (Prof. Dr. Muharrem Özcan), Pazara Hazırlama / Ambalaj / Lojistik (Prof. Dr. Rahmi Türk – Ali Çelik), Depo Hijyeni, Depo Hastalıkları, Çözüm Önerileri (Prof. Dr. Bülent Kabak), Yumurta Muhafaza Ürün kurutma Teknolojileri ve Geleceği (Prof. Dr. Birol Saygı), Tarım Ürünlerinin Üretim ve Tüketiminde Kullanılan Yeni Teknolojiler (Prof. Dr. Rahmi Türk – Prof. Dr. Birol Saygı – Cem Elik).

(Haber Merkezi)

