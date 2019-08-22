Gıda Mühendisliği öğrencilerine TUBİTAK’dan destek

“Fermantasyonun Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Kepeklerin Çözünür Arabinoksilan Fraksiyonları Üzerine Etkisi” adlı proje ile hububat yan ürünü olan buğday, arpa ve çavdar kepeklerinin teknolojik fonksiyonlarını ve insan sağlığı açısından olumlu etkilerini arttırmak için fermantasyon yoluyla besinsel lif çözünürlüklerinin arttırılması amaçlanıyor.

ÇORUM LEBLEBİSİ MERCEK ALTINA ALINACAK

“Açıkta Satılan Leblebinin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” adlı proje ile Çorum’daki leblebi üreticisi firmalara ait fabrikalardan temin edilecek olan farklı çeşitlerdeki (sarı, çikolatalı, ballı-susamlı, tuzlu vb.) leblebi örneklerine ait mikrobiyolojik ve kimyasal bazı özellikler belirlenecek.

Üniversite-sanayi iş birliğinin hedeflendiği proje kapsamında Çorum için büyük önem arz eden leblebinin hijyenik koşulları değerlendirilerek kalite standardizasyonuna katkı sağlanması planlanıyor.

Öğrencilerimiz ile danışman öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. (Haber Merkezi) cağını hatırlatan Palandöken, “Esnafımızın kredi konusunda en büyük iki sorunundan birisi düşük faizli kredi imkânları ve kara liste sorunu. Kredi imkânları sağlansa dahi sicil düzenlemesi yapılmadığı sürece esnafımız zaten krediye ulaşamıyor. Öncelikle kara liste mağduru esnafımızın bu engelinin kaldırılması, daha sonra ise uygun ve cazip koşullarda kredi imkânları sağlanması ekonomimiz için de önemli bir adım olacaktır. Bayram sonrası esnafımıza bu konuda müjde verilmesi hem tüm camiamızı hem de ekonomimizi rahatlatacaktır” şeklinde söyledi. (Haber Merkezi)