“Gıda kıtlığına yol açacak tarım politikalarından vazgeçilsin”

Geçtiğimiz hafta “Çiftçilerimize destek olmak için 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödedik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eksik bilgi verdiğini, yapılan ödemenin 2019 yılı tarım destekleriyle ilgili olduğunu ve tamamının halen ödenmediğini kaydeden Gökmen, açıklamasında şunları söyledi:

“2020 TARIM DESTEKLERİNDEN HİÇBİR HABER YOK”

“Çiftçi 2019 yılında ekim hazırlığı yapmış, tarlasını sürmüş, tohumunu ekip gübresini saçmış, hasadını yapmış, harmanını sürmüş ve ürününü satmıştır. Bu süreçte tohumluğa, ilaca, gübreye ve mazota para ödemek için ya kredi çekerek yada başka yollarla borçlanarak tarım girdilerinin bedelini karşılamıştır. Tamamlanmayan destek bu sürece ilişkindir. 2020 tarım desteklerinden ise hiçbir haber yoktur.”

“KÖYLÜYE LÜTUFMUŞ GİBİ SUNULUYOR”

“Üretici köylüye geçtiğimiz yıl verilmesi gereken destek bu yıl gecikmiş olarak, bir lütufmuş gibi sunuluyor.

Siyasi iktidarın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 ilde yazlık ekim tohumluğunun yüzde 75’inin hibe edilmesi vardır, ama bu da yeni bir uygulama değildir. Tarım Bakanının aralıklı olarak yaptığı açıklamalara bakılırsa üretici köylüler için çok şey yapılıyor ama nedense üretici köylüler salgın sürecinde yine yalnız ve desteksiz kalıyor. Bugün üretim yapamaz hale gelmiştir.”

“ARTAN GİRDİ MALİYETLERİ ÜRETİMİ ZORLAŞTIRMAKTA”

“Artan girdi maliyetleri üretimi zorlaştırmakta, hayvan yetiştiricileri daralan tüketim nedeniyle zor durumda kalmaktadır.

Hükümet bu zor dönemi yine bir lütuf kaynağı olarak görmektedir. Tahıl ve bakliyat üretiminin arttırılması gerekçesiyle hazine arazilerinin tarıma açılacağı müjdesini verdi. Yani hazine arazileri yine yandaş şirketlere devredilmek üzeredir. Küçük üreticiyi görmeyen iktidar büyük tarım tekellerinin imkanlarını genişletmektedir. Bu siyasetin sonucu son 20 yılda ekilebilir tarım alanlarının 3,5 milyon hektarının boş kalması, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısının 2,8 milyondan 2,1 milyona düşmesidir.”

“ÜRETİCİLERİN TALEPLERİ KARŞILANMALI”

“Tarım ürünlerinde üretici köylülerin, çiftçi ailesinin alnının teri, emeğinin karşılığını alacağı bir fiyat garantisi verilmelidir.

Dünya geneli akaryakıt fiyatlarındaki düşme gerçek anlamda pompaya yansıtılmalı ve köylünün kullandığı mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır.

Tarımsal üretimde maliyeti oluşturan girdilerden ilaç ve gübre devlet tarafından karşılanmalıdır.

Sulama suyunda kullanılan elektrik borçları faizsiz ertelenmeli ve bu konuda yapılan takibat durdurulmalıdır.

Özel yada devlet bankası, kredi kooperatifi fark etmez, çiftçi borçları faizsiz ertelenmelidir.

Yem fiyatları düşürülmeli, faizsiz yem kredisi verilmeli ve köylünün elinde kalan süt (süt tozu ve peynir yapmak üzere) devlet tarafından alınmalıdır.

Tarım arazileri ve meraların enerji ve maden şirketleri tarafından talanına son verilmelidir.

Borçla üretim yapan köylüye 2019 yılından kalma tarım destekleme ödemeleri tamamen ve nisan ayında ödenmelidir. 2020 tarım desteklerinin kapsamı genişletilerek artırılmalı ve bu yıl içinde ödenmelidir.

Çiftçilerin SGK’ya olan borçları ertelenmelidir.

Emek Partisi olarak, halkın açlık ve sefalete düşmesine neden olan politikaları sürdürmeye devam eden, kıtlığa karşı hiçbir önlem almayan iktidara karışı üretici köylülüğün yanındayız. Halkçı tarım politikaları için mücadelemiz de sürecektir.” (Haber Merkezi)