“Gıda kaynaklarının paylaşımında adaletsizlik var”

Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşması Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Bahçeci tarafından yapıldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından dünya genelinde açlıkla mücadele noktasında farkındalık oluşturmak, gıda güvenliğine dikkat çekmek ve herkesin besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunmak amacıyla her yıl 16 Ekim tarihinin belli bir tema kapsamında Dünya Gıda Günü olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, bu yılın temasının “sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya” olarak belirlendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Bahçeci, esasında dünyada herkese yetecek kadar gıda üretimi gerçekleştirilmesine karşın 800 milyondan fazla insanın açlık sorunu ile karşı karşıya olduğunu, bu noktada ana problemin gıda kaynaklarının paylaşımındaki adaletsizlik, gıda kayıpları ve gıda israfı olduğuna vurgu yaptı.

“OBEZİTE SORUNU YAŞAYAN 700 MİLYONDAN FAZLA İNSAN VAR”

Programın davetli konuşmacısı Delight Beslenme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nden Diyetisyen Dilan Dalgıç Görücü de yetersiz beslenme dolayısıyla kronik açlık sorunu çekenlerin yanında aşırı ve dengesiz beslenme nedeniyle obezite sorunu yaşayan insan sayısının da 700 milyondan fazla olduğunu belirterek sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

Tüketilen gıdaların çevresel etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Dilan Dalgıç Görücü, üretiminde su gibi doğal kaynakların çokça kullanılmasını gerektiren gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını, buna karşılık geleneksel gıdaların tercih edilerek yerel biyoçeşitliliğin desteklenmesi gerektiğini belirtti ve sağlıklı menü oluşturulması noktasında pratik bilgiler verdi.

KURUTULMUŞ MEYVE VE SEBZELER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Programdaki diğer davetli konuşmacı Mars Kurutulmuş Gıda Ürünleri A.Ş. Kalite Müdürü Esra Efdal ise dondurarak kurutma yöntemi hakkında bilgi vererek, ülkemizde endüstriyel ölçekte nispeten yeni bir uygulama olan dondurarak kurutma prosesinin, Çorum’da yaklaşık iki yıldır faaliyet gösteren firmalarında başta meyve ve sebzeler olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinde başarı ile uygulandığını belirtti.

Efdal, geleneksel kurutma yöntemlerine kıyasla ürünün duyusal ve besinsel özelliklerini çok üst düzeyde koruması dolayısıyla, dondurularak kurutulmuş meyve ve sebzelerin sağlıklı atıştırmalık noktasında çok önemli bir alternatif sunduğunu ve bu anlamda rahatlıkla tüketilebileceğini ifade etti.

Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliği katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)