Gıda işletmelerine ramazan denetimi

Ramazan dolayısıyla tüketimi artan ürünleri üreten, satan ve tüketime sunan gıda işletmelerinin daha sık denetlendiğini kaydeden Sarı, yıl boyunca rutin olarak devam eden gıda denetimlerinin Ramazan ayı dolayısıyla halkın daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla sıkılaştırıldığını belirtti.

Özellikle toplu tüketim işyerleri, toplu iftarların yapıldığı yerler ve tedarikçileri, gıda satış yerleri, pastane, unlu mamuller ve tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek-ekmek çeşitleri ile pide üretim ve satış yerleri, "ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı gıda işyerleri, yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerinin denetlenmesine ağırlık verildiğini ifade eden Sarı, şunları söyledi:

“Gün içinde yapılan denetimlerin yanı sıra Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince iftar ve sahura yönelik denetimler de planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Gıda işletmecisi de ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorundadır.

Gıda etiketleri, satın aldığımız ve tükettiğimiz gıdaların kimlik kartlarıdır. Gıdanın ambalajında veya ambalajına yapıştırılmış etiketinde yer alan bilgiler gıdanın kimliğini oluşturur. Bu bilgilerin doğruluğundan gıdayı üreten, pazarlayan veya kendi ticari adıyla pazarlayan gıda işletmecileri sorumludur. Tüketicinin sorumluluğu ise etiket bilgilerine dikkat etmektir. Etiketler, diğer birçok bilginin yanı sıra gıdanın içindekiler, besin öğeleri ve enerjisi hakkında bilgileri içerir.

Denetimlerde hijyenin yanı sıra özellikle ramazan ayında tüketimi artan tatlı ürünlerinde kullanılan yağlar başta olmak üzere, kızartmalarda kullanılan yağlarının polarizitesi, polarizasyon cihazı ile yerinde tespit edilerek gerekli görülmesi halinde numune alınarak gerekli işlemler yapılmaktadır.

Soğuk zincirin korunması gereken ürünlerde işletmelerin soğuk zinciri koruyup korumadıkları sıcaklık ölçerle anında tespit edilmekte ve sonuçlara göre gerekli işlemler yapılmaktadır. Ayrıca “Ramazan Paketi” adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı işyerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edilmektedir.”

“ALO 174 GIDA HATTI 7/24 SAAT YANINIZDA”

“Unutulmamalıdır ki etkili bir denetim sistemi tüketicilerin de denetimlere katkı sağlamaları ile mümkündür. Vatandaşlarımızın gıdalarla ilgili her türlü ihbar, şikâyet, soru ve sorunlara Alo 174 Gıda Hattı ve 0 (501) 174 0 174 nolu ihbar hattımız ile hizmet verilmektedir.

Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan ayı içinde de gıda denetimleri büyük bir hassasiyetle devam edecektir.” (Haber Merkezi)

