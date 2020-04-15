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Gıda işletmelerine covid-19 denetimi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Koronavirüs (covid-19) salgının yayılmasını önlenmesi ve halkın sağlığını korumak amacıyla 5996 sayılı Veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Gıda ve Yem denetim ve kontrol hizmetlerinin aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi.

Gıda işletmelerine covid-19 denetimi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Koronavirüs (covid-19) salgının yayılmasını önlenmesi ve halkın sağlığını korumak amacıyla 5996 sayılı Veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Gıda ve Yem denetim ve kontrol hizmetlerinin aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 21:00
Gıda işletmelerine covid-19 denetimi

Bakanlığın gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürüttüğünün belirtildiği açıklamada Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Müdürlüğü Kontrol Görevlilerince Çorum’da faaliyet gösteren gıda üretim ve satış yapan özellikle ekmek, pide ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler ile toplu tüketim yerleri ve market gibi gıda satış işletmelerine yönelik denetimler ve bilgilendirmelerin artırıldığı vurgulandı.

Yapılan bu denetimlerde kişisel hijyen kuralları ve maske, eldiven, bone, önlük gibi koruyucu ekipman kullanımı konusunda işletmeciler ve çalışanların uyarıldığının ifade edildiği açıklamada, “Açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyve-sebze gibi ürünlere insanların dokunmasını engelleyecek şekilde önlem alınması, hasta personelin çalıştırılmaması, çalışan ve müşterilerin kullanımı için dezenfektan bulundurulması, kullanılan malzemelerin hijyeninin sağlanması, işletmelerin düzenli havalandırılması konularında uyarılar yapılmaktadır. Koruyucu tedbirlere uymayan işletmelere ise gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca denetimlerde gıda işletmelerine Koronavirüs hastalığından korunmak için alınması gereken tedbirleri içeren "Koronavirüsten Korunmak için 10 Altın Kural" broşürleri dağıtılmaktadır.

Piyasaya arz edilecek ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında ürünleri tüketicinin doğrudan alması engellenerek, gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak, hazır ambalajlı veya ambalaj malzemesi içerisinde son tüketiciye arz edilebilmesi için bilgilendirme denetimleri yapılmaktadır” denildi. (Haber Merkezi)

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