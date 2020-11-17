Gıda işletmeleri gezildi

İlk ziyaret, Türkiye’nin en büyük sakatat işleme tesislerinden biri olan Çorum Sakatat tesisine yapıldı. 1975’den beri sektörün içinde olan Osman İzgi, Ömer Karataş ve İzzet Akaydın’ın başarıları ve çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, firmayla ilgili “4 soğutuculu araç ile İstanbul, Ankara, Şanlıurfa gibi iller başta olmak üzere haftalık 2bin ton sakatat ile iç piyasada İlimizin gurur verici et parçalama tesislerinden birisidir. Veteriner Hekim başta olmak üzere 50 kişilik kadrosuyla 2 yıldır aktif olarak çalışan tesisin ileriki hedefi sadece iç piyasada değil ihracata da girerek kapasiteyi daha da arttırmak olduğunu söylediler” değerlendirmesi yapıldı.

İSRAİL VE ABD’YE ÇORUM MANTISI GÖNDERİLİYOR

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kemal Öz Mantı’nın da ziyaret edildiği gezilerle ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Kemal Öz Mantı markasıyla tüm Türkiye’nin beğenisine sunulurken, “Çorum” adını taşıyan ilk ürün olması sebebiyle de gurur verici bir işletmedir. 1998 yılında, eski Mecitözü Caddesi’nde 20 metrekarelik bir dükkânda, Bülent Özdoğan ve Suat Atalay tarafından temeli atılan Kemal Öz Mantı, 2011 yılından itibaren de Organize Sanayi Bölgesi’nde 2000 metrekarelik bir alanda faaliyetini devam ettiriyor. Çorum Mantısı ile birlikte erişte ürününü de tüketicinin beğenisine sunan Kemal Öz Mantı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özdoğan, İsrail ve Amerika’ya ihracat yaparak Çorum ekonomisine önemli bir katkı sağladıklarını ve geldiklerini noktanın Çorum adına gurur verici olduğunu söyledi.”

ÇORUM’DAN 30 ÜLKEYE TURŞU İHRACATI

Son durak ilimizin diğer parlayan yıldızı olan tam 18 yıldır, hijyenik koşullardan ödün verilmeden, yöresel ve doğal ürün lezzetiyle turşu üreten Yakamoz Turşuları oldu. 75 bin m2 açık, 5 bin m2 kapalı alana sahip tesiste ileri teknoloji ile üretim yapan, turşu üretimi ile dünyada söz sahibi olan, 5 kıtada 30 ülkeye ihracat yapan işletme, Çorum’un dünya çapındaki gururu oldu. Yakamoz Turşuları yetkilileri Savaş Kalaycı ve Onur Kalaycı ile tesis hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tarım İl Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada; “Çorum insanının müteşebbis ruhunu yapılan çalışmalarda görüyorum. Ben kendilerine bu gayret ve heyecanlarından dolayı kutluyorum. Kurum olarak kendilerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda dünyanın her tarafına ihracat yaparak Çorum’un adını tüm dünyaya duyururlar” dedi.

(Haber Merkezi)