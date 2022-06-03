Gıda işleme makine sektörü bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çorum Gıda İşleme Makine Sektörü UR-GE Projesi'nin bilgilendirme toplantısı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın başkanlığında, makine sanayicilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üç yıl sürecek proje kapsamında, sektöre yönelik eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama hizmetlerinin verileceği bildirildi.

(Haber Merkezi)

