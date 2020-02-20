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“Gıda denetimlerinin artması sevindirici”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesinin tek başına yeterli olmadığını, kötü niyetli firmaların farklı yollarla sağlıksız üretime devam ettiğini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelindeki tüm gıda ürünlerine yönelik denetimlerinin artmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

“Gıda denetimlerinin artması sevindirici”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesinin tek başına yeterli olmadığını, kötü niyetli firmaların farklı yollarla sağlıksız üretime devam ettiğini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelindeki tüm gıda ürünlerine yönelik denetimlerinin artmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

20 Şubat 2020 Perşembe 20:39
“Gıda denetimlerinin artması sevindirici”

Firmalara uygulanan mevcut yaptırımların caydırıcı olmadığı takdirde sağlıksız üretimin kötü niyetli firmalar tarafından isimler değiştirilerek farklı yollarla sürdürülebildiğini kaydeden Palandöken, bunun önüne geçmek için yaptırımı daha ağır olan cezalar uygulanması gerektiğini söyledi.

“VATANDAŞLARIMIZ İHBAR VE ŞİKAYET ETMEKTEN ÇEKİNMEMELİ”

Taklit ve tağşiş ürünlere yönelik yetkililerin yaptığı denetimlere ek olarak vatandaşlara da görev düştüğünü dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıdada taklit ve tağşiş ürünlere yönelik Bakanlık tarafından yapılan denetimlere ek olarak vatandaşlarımız da kendi denetimlerini yaparak piyasa değerinin altında satılan ürünlere karşı şüpheyle yaklaşmalı. 3-5 kuruş ucuz diye sağlığımızdan olmamak için özellikle internet üzerinden satılan ucuz ve ne olduğu belli olmayan markaların ürünlerinden uzak durulmalı. Halkımız alışveriş yapacağı mağaza ve e ticaret sitelerini çok iyi seçmeli. Tüketiciler şüphe duydukları gıda ürünlerini Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla yetkililere ihbar ve şikayet etmekten çekinmemeli. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken bildikleri ve güvendikleri esnafı tercih etmeli. Çünkü kendi yemediği ürünü başkasına yedirmeyen esnafımızdan rahatlıkla alışveriş yapılabilir” diye konuştu.

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