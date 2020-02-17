Gıda Bankası’ndan 36 bin 201 kişiye yardım yapıldı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası marifetiyle Çorum'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yardım alan 10 bin 638 ailede toplam 36 bin 201 kişiye ulaştıklarını vurguladı.

Belediye olarak doğumdan ölüme kadar her vatandaşa hizmet götürmekle yükümlü olduklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi herkese kapılarını ve gönüllerini açtıklarını kaydeden Aşgın, Gıda Bankası uygulaması marifetiyle yapılan yardımları çok önemsediklerinin altını çizdi. Başkan Aşgın, “Belediyemize başvurusunu yapan, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından bizimle irtibata geçen tüm hemşehrilerimizle ilgilenip durum tespit çalışması yapıyoruz. Şartları yardım almaya müsait olanlara Gıda Bankamızdan durumlarına göre aylık, 2 aylık, 3 aylık veya 4 aylık periyotlarla alışveriş yapabileceği kartlar veriyoruz. Bir marketten alışveriş yaparcasına istedikleri, ihtiyaçları olan ürünleri kendileri seçiyor. Alışveriş yapabilecek imkânı bulunmayanlar ve mültecilere ise yardım kolisi şeklinde yine aylık periyotlarla yardımlarımızı ulaştırıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)