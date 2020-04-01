Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89085
ALTIN
340.571
DOLAR
6.6899
STERLİN
8.2995
EURO
7.3114

Gıda Bankası’na yardımı görüştüler

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisinde grubu bulunan partilerin grup başkanlarıyla görüştü. Telekonferans sistemiyle gerçekleşen toplantıda Başkan Aşgın, grup başkanlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirdi.

Gıda Bankası’na yardımı görüştüler

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisinde grubu bulunan partilerin grup başkanlarıyla görüştü. Telekonferans sistemiyle gerçekleşen toplantıda Başkan Aşgın, grup başkanlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:15
Gıda Bankası’na yardımı görüştüler

Belediye Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş, AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu ile bu süreçte yapılması gereken çalışmaların da istişare edildiği telekonferansta ayrıca sosyal yardımların da önemine vurgu yapıldı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkenin de zor günlerden geçtiğini söyleyen Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, imkanı olan esnaf, işadamı ve tüccarların bu dönemde özellikle Gıda Bankası aracılığıyla yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini belirtti.

Gıda Bankasına sadece ayni (malzeme) yardımının yapılabildiğinin altını çizen Başkan Aşgın, nakdi yardımların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için açılan hesap numaralarına yatırılması gerektiğini hatırlattı.

Grup Başkanları da Çorum Belediyesi’nin koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek bundan sonraki çalışmalarda da destek vereceklerini ifade ettiler.

Son Güncelleme: 01.04.2020 19:00
İlgili Haberler
63 kişi daha hayatını kaybetti
63 kişi daha hayatını kaybetti
Benzine 8 kuruş zam, otogaza 95 kuruş indirim
Benzine 8 kuruş zam, otogaza 95 kuruş indirim
Bahçeşehir Koleji’nde sınav hazırlığı sürüyor
Bahçeşehir Koleji’nde sınav hazırlığı sürüyor
Telekonferansla basın toplantısı
Telekonferansla basın toplantısı
“Emek ve meslek örgütlerinin haklı taleplerini destekliyoruz”
“Emek ve meslek örgütlerinin haklı taleplerini destekliyoruz”
Başkan Şahiner 3 aylık maaşını bağışladı
Başkan Şahiner 3 aylık maaşını bağışladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim