Gıda Bankası’na yardımı görüştüler

Belediye Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş, AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu ile bu süreçte yapılması gereken çalışmaların da istişare edildiği telekonferansta ayrıca sosyal yardımların da önemine vurgu yapıldı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkenin de zor günlerden geçtiğini söyleyen Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, imkanı olan esnaf, işadamı ve tüccarların bu dönemde özellikle Gıda Bankası aracılığıyla yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini belirtti.

Gıda Bankasına sadece ayni (malzeme) yardımının yapılabildiğinin altını çizen Başkan Aşgın, nakdi yardımların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için açılan hesap numaralarına yatırılması gerektiğini hatırlattı.

Grup Başkanları da Çorum Belediyesi’nin koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek bundan sonraki çalışmalarda da destek vereceklerini ifade ettiler.