Gıda Bankasına Kurban Bayramı öncesi anlamlı yardım

Çorum Şehit Aileleri Dernek Başkanı Galip Deniz ve eşi Pakize Deniz bu yıl vatan uğruna şehit olan evlatları J. Asb. Çvş. Bekir Eren Deniz için okutacakları mevlidin giderinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması için Çorum Belediyesi Gıda Bankasına ayni yardım olarak verdi. Bu yıl şehit ailelerinden gelen yardımların 3.sünün gerçekleştiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Bu yolu Şehit Aileleri Derneğimiz açtı. Bu yıl içerisinde gerçekleşen yardımların 3.sünü de Galip Ağabeyimiz kendi oğlunun mevlit giderini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Belediyemiz Gıda Bankasına teslim etti. Yardımın Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi de ayrıca anlamlı oldu. Bu vesileyle şahadetinin 4. yılında şehidimize rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabr-ı cemil diliyorum." dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, bayram arifesinde gıda ve giysi ihtiyacı olan vatandaşların Gıda Bankasına gelmesi durumunda kendilerine yardımcı olunacağını ifade etti.

Pandemi dolayısıyla bu yıl mevlitleri iptal ettiklerini ve mevlit giderlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararı aldıklarını belirten Çorum Şehit Aileleri Dernek Başkanı Galip Deniz, "Bu yardımların 3. sü benim oğlumun mevlidi oldu. Bu yıl şehadetinin 4. yılı. Onun adına hayır yapmak sevindirici, onun onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bizlere bu imkanı sundukları için Çorum Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi ve tüm Çorumluların Kurban Bayramını tebrik etti.

Şehit Jandarma Astsubay Bekir Eren Deniz'in annesi Pakize Deniz, evlatlarının şehadetinin 4. yılında mevlit gideri kadar yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararı aldıklarını belirtti. Anne Deniz, "Oğlumuz adına çok üzgünüz ama onun adına birilerine yardım ediyor olmaktan da gurur duyuyoruz. Ben bütün şehit ailelerini buraya yardım yapmaya davet ediyorum. Gerçekten ihtiyaç sahipleri buraya gelip ihtiyaçlarını gideriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

