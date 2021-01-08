Gıda Bankası kapanıyor, “sosyal kart” geliyor

Belediye Meclisi’nde alınan kararla birlikte; Çorum Belediyesi’nden gıda yardımı alan 8500 kişiye “sosyal kart” verilecek. Belediye Başkanlığı, bankalarla anlaşma yaparak sosyal karta yüklenen paranın, yerel esnafta kullanılabilmesine olacak sağlayacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 8500 kişiye Gıda Bankası aracılığıyla gıda veya temizlik ürünü konusunda yardımcı olduklarını, buradan alışveriş yapan kişileri incitmemek, daha insani olunması ve teknolojinin de imkanlarından yararlanarak yeni bir sistem başlatacaklarını, yardım alan kişilere “sosyal kart” vereceklerini, bu karta yüklenecek para ile kişinin ister marketten, ister bakkaldan, kırtasiyeden, manavdan neye ihtiyaç duyuyorsa onu alabileceğini, hem parasının bir kısmını kullanarak, hem de daha geniş bir yelpazede alışveriş yapabileceğini söyledi.

Tekel ve kozmetik ürünlerinin kapsam dışı olduğunun altını çizen Aşgın, “alışverişler yerel marketlerden yapılacak. Ulusal market zincirleri ile anlaşma yapmayacağız. İnsan onuruna daha yakışan bir uygulama başlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 8500 kişiye bu kartları vereceğiz” dedi. (Haber Merkezi)