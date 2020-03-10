Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101063
ALTIN
328.370
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9519
EURO
6.9505

Gezici Müze’ye yoğun ilgi

Rahmi Koç Müzesi, “Gezici Müze” programını, Çorum’da ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdi. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi işbirliği ile düzenlenen müze eğitim etkinliklerine 450 öğrenci katıldı.

Gezici Müze’ye yoğun ilgi

Rahmi Koç Müzesi, “Gezici Müze” programını, Çorum’da ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdi. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi işbirliği ile düzenlenen müze eğitim etkinliklerine 450 öğrenci katıldı.

10 Mart 2020 Salı 21:40
Gezici Müze’ye yoğun ilgi

6 seansta tamamlanan etkinliklerde öğrenciler zamanda yolculuk yaparak, hem tarih bilincini geliştirdiler, hem de müze eğitimlerini tamamladılar. Etkinlikler, program dâhilinde görevlendirilen öğretmenler tarafından, önceden hazırlanan müze objeleriyle birlikte gerçekleştirildi.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi İl Sorumlusu Serpil Çetin, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin müzelerden bir eğitim kurumu olarak yararlanabilmeleri için müze eğitimi almaları gerektiğine inanıyoruz. Ancak, birçok okulumuzun çeşitli nedenlerle müzelere gitme imkânı yok. İşte bu ihtiyaçları karşılamak için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu” dedi.

Müze objelerinden yararlanarak günümüze kadar kullanılan ulaşım araçları, günümüz toplumunun kullandığı tüm makinaların tarihsel süreci, ulaşım araçlarının modelleri, lokomotif ve otomobil modeli, benzinli motor kesiti modeli, zaman ve yer saptamayla ilgili araçlar tanıtıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim