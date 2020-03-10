Gezici Müze’ye yoğun ilgi

6 seansta tamamlanan etkinliklerde öğrenciler zamanda yolculuk yaparak, hem tarih bilincini geliştirdiler, hem de müze eğitimlerini tamamladılar. Etkinlikler, program dâhilinde görevlendirilen öğretmenler tarafından, önceden hazırlanan müze objeleriyle birlikte gerçekleştirildi.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi İl Sorumlusu Serpil Çetin, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin müzelerden bir eğitim kurumu olarak yararlanabilmeleri için müze eğitimi almaları gerektiğine inanıyoruz. Ancak, birçok okulumuzun çeşitli nedenlerle müzelere gitme imkânı yok. İşte bu ihtiyaçları karşılamak için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu” dedi.

Müze objelerinden yararlanarak günümüze kadar kullanılan ulaşım araçları, günümüz toplumunun kullandığı tüm makinaların tarihsel süreci, ulaşım araçlarının modelleri, lokomotif ve otomobil modeli, benzinli motor kesiti modeli, zaman ve yer saptamayla ilgili araçlar tanıtıldı.

(Haber Merkezi)