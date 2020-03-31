Gezici görev yapana seyyar görev tazminatları ödenecek

Ahmet Saatcı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “Asli görevleri gereği, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere yönelik seyyar görev tazminatı ödemelerine ilişkin düzenleme il sağlık müdürlüklerine gönderildi” görüşüne yer verdi.

Sağlık Bakanlığı’na il sağlık müdürlüklerinin daha önce bilgi vermemesi sebebiyle ilgili personellerin görevlerinin karşılığı olan seyyar görev tazminatını alamadıkları ve mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle Sağlık-Sen'in yazılı başvuruda bulunduğunu belirten Saatcı; “Sağlık-Sen’in başvurusunu dikkate alan Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıyla fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve yol giderleri yerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellere göre seyyar görev tazminatı verileceğini açıkladı. Gönderilen yazının ekinde yer alan açıklamada adam/ gün sayısı cetvellerde belirtilerek bu yönde çalışanlara ödeme yapılması hususunda il sağlık müdürlüklerine talimat verildi. Konuya ilişkin ilgi yazılar Sağlık-Sen Web sayfasında mevcuttur” diye konuştu.

(Mehmet DALAR)