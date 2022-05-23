“Gezgin Okurlar” projesi devam ediyor

İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Taner İsbir’in de destek verdiği etkinlik kapsamında öğrenciler, geçtiğimiz günlerde vizyona giren “İyi ki Varsın Eren” filmini izleyerek, AHL oyun alanında oyunlar oynayıp yemeklerini yediler. Sonrasında Çorum müzesi ve şehir turu yapan öğrenciler, güzel bir günün yorgunluğu ile ilçeye döndüler. (Haber Merkezi)

