“Gezgin Okurlar” projesi devam ediyor
Karahacip Şehit Erdal Öztaş İlk ve Ortaokulu öğrencileri, “Gezgin Okurlar Projesi” kapsamında Çorum’da birçok etkinlik gerçekleştirdi.
Güncel 23.05.2022, 20:02
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İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Taner İsbir’in de destek verdiği etkinlik kapsamında öğrenciler, geçtiğimiz günlerde vizyona giren “İyi ki Varsın Eren” filmini izleyerek, AHL oyun alanında oyunlar oynayıp yemeklerini yediler. Sonrasında Çorum müzesi ve şehir turu yapan öğrenciler, güzel bir günün yorgunluğu ile ilçeye döndüler. (Haber Merkezi)
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