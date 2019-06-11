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Gezgin arıcıların ikinci durağı Osmancık

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kışladıktan sonra yola çıkan gezgin arıcılar, Kızılırmak havzasında yer alan Osmancık'ta arıları dinlenmeye aldı.

Gezgin arıcıların ikinci durağı Osmancık

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kışladıktan sonra yola çıkan gezgin arıcılar, Kızılırmak havzasında yer alan Osmancık'ta arıları dinlenmeye aldı.

11 Haziran 2019 Salı 20:50
Gezgin arıcıların ikinci durağı Osmancık

Aydın bölgesinin arının kış dinlemesine uygun olduğunu belirten Ordulu gezgin arıcı Yunus Kuran, gezgin arıcıların ilk durağının Menderes havzası Aydın ve yöresi olduğunu, ikinci durağın Kızılırmak havzası ve son olarak da Erzurum yöresindeki yaylalarda son bulduğunu ifade etti.

Yıl boyunca 3 ayrı yerde konakladıklarını belirten Kuran, “Arıların ilk bakımlarını Aydın’da yapıyoruz. İkinci etapta arı yıpranmaması için fazla yol yapılmadan Orta Anadolu Kızılırmak havzasında arı güçlendiği gibi dinlenir ve bal yapmaya başlar. Daha sonra asıl arının bal yapması için Erzurum ve yöresinde yaylalara çıkılır ve burada asıl bal sağımları yapılır. Gezginci arıcılar olarak en büyük sorunumuz ulaşım sorunudur. Nakliye, çok maliyetli ve bütçemizi zorluyor. Bir kırkayak kamyon ya da TIR korse ile Aydın’ın Sultanhisar ilçesinden Çorum’un Osmancık ilçesine kadarki nakliye 4 bin 500 TL’ye mâl oluyor. Arı nerede biz oradayız. Yerleşik bir yaşantımız yok. Bir kırsal alanda konaklamada risk taşıdığı gibi bize ayrıca maliyet yazmaktadır Sigorta yaptırıyoruz ancak maliyetler yüksek olunca sigorta primlerini ödemede aksaklıklar yaşanıyor. İşleri çevirmek için bankalardan kredi çekiyoruz. Bal üretimi her mevsim olmadığından banka ödeme taksitlerinde aksamalar yaşanınca da icralıklar ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Bal fiyatlarında yaşanan istikrarsızlıklardan arıcıların olumsuz etkilendiğini savunan Kuran, gezginci arıcılar olarak nakliye esnasında zayiatlar yaşandığını ifade ederek, bazı hasarları kendi imkanları ile gidermeye çalışırken, kovanlardaki çatlak ve kırılmalar olması halinde marangozlara tamire götürdüklerini belirtti. (İHA)

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