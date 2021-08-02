Geylan’dan Ülkü Ocakları’na ziyaret

Bir düğüne katılmak üzere Çorum’a gelen Talip Geylan, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile görüşerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Türk Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü , Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Diyanet-Sen Şube Başkanı Tuygun Hoşnut, TÜRKAV Başkanı İlyas Gül’ün hazır bulunduğu ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.

(Uğur GÖRKEM)

