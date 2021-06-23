Geylan’dan Çorum çıkarması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan ve Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kodek de nazik ziyareti için Geylan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Talip Geylan ve Selahattin Dolgun daha sonra ise Haznedar Sofrası’nda Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi yöneticileri, ilçe temsilcileri ve Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ile istişare toplantısına katıldı.

Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın da “Genel Başkanımız Talip Geylan ve Genel Başkan Yardımcımız Selahattin Dolgun 'un yetki süreci ve İLKSAN seçimleri sonrasında yaptığı bu ziyaret bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Çeşitli konuların ele alındığı toplantıda Geylan ve Dolgun da Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi’ni hem İLKSAN seçimi hem de yetki süreci nedeniyle kutladı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan ve beraberindeki heyet daha sonra ise MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çorum'un eğitim ve öğretimin sorunları ve çözümleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu hatırlatan Geylan bu kapsamda MHP’nin yarım asırlık birikim ve tecrübesiyle demokrasinin yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Talip Geylan, bir yılı aşkın süredir salgının hayatın her alanını olumsuz etkilediğini de söyledi.

Eğitim ve öğretimin bir milletin geleceğini aydınlatan meşale olduğuna söyleyen Agah Karapıçak da nazik ziyareti nedeniyle heyete teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

