Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98056
ALTIN
266.193
DOLAR
5.4835
STERLİN
6.6733
EURO
6.1580

Geylan’dan Bakan Selçuk’a ziyaret

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim Sen’in Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti.

Geylan’dan Bakan Selçuk’a ziyaret

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim Sen’in Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:43
Geylan’dan Bakan Selçuk’a ziyaret

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan, Türk Eğitim-Sen’in toplu sözleşmeye ilişkin taleplerini ve Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı yeni Anadolu Liseleri Tasarısına ilişkin görüşlerini Bakan Ziya Selçuk’a sundu.

Geylan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ile görüşme gerçekleştirdim. Toplu Sözleşme masasına taşıyacağımız talepler ve yeni Anadolu Liseleri Tasarımına ilişkin raporlarımızı takdim ettim. Sözleşmeli öğretmenlerimizin Ağustos’ta eş durumu mazeret tayini başvuru yapabilmeleri için önerilerimizi ifade ettim. Kendisi değerlendireceklerini beyan etti. Bakanımız Ziya Selçuk’un öğretmenlerimizin bu haklı talebine kayıtsız kalmayacağına inanıyorum.

Ayrıca rehber öğretmenlerimizin, nöbet konusu başta olmak üzere taleplerinin karşılanması, birden fazla nöbete de ücret ödenmesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanması, eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, maaş karşılığı ders saatinin 15 saat olarak eşitlenmesi, Öğretmenler Günü’nde ikramiye ödenmesi gibi daha birçok hususta öneri ve taleplerimizi ilettim. Sayın Ziya Selçuk’a ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum.”

(İHA)

İlgili Haberler
Elif & Murat çifti dünyaevine girdi
Elif & Murat çifti dünyaevine girdi
Ayağına yaba saplandı
Ayağına yaba saplandı
Vali Çiftçi’den Sorkun Köyünde inceleme
Vali Çiftçi’den Sorkun Köyünde inceleme
Mezarlıklar bayram da gül kokacak
Mezarlıklar bayram da gül kokacak
Bayram öncesi vektörel mücadele seferberliği
Bayram öncesi vektörel mücadele seferberliği
Benzinde indirim
Benzinde indirim
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim