Geriye doğum günü görüntüleri kaldı
İzmir'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel'den (10) geriye, doğum günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.
Güncel 03.11.2020, 12:57 03.11.2020, 14:00
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İzmir depreminde Bayraklı ilçesinde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel hayatlarını kaybetti. Çorumlu olan aileden geriye şubat ayında kutladıkları Vera’nın doğum günü görüntüleri kaldı.
Çocukları Lena ve Vera Yücel ile yeğenleri Feda ve Diren Yücel’i kaybeden acılı baba Deniz Yücel görüntüleri, “Yaşam amaçlarımı kaybettim” notuyla sosyal medyada paylaştı.
Babaanne ve 4 torunu Çorum’da toprağa verilecek.
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