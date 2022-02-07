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“Gereksiz yere o kadar büyük ekonomik kayıplara uğradık ki!”

ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Türk ekonomisinin, dış politika hatalarının faturasını ödediği yolundaki görüşünü tekrarlayarak, “Dış politikada bugün, yerinden oynatılan taşların yeniden yerlerine konulması için çalışılıyor. Ama, bir inat uğruna o kadar büyük kayıplar verdik ki, bu kayıplarımızı telafi etmemiz mümkün değil” dedi. 

Güncel 07.02.2022, 22:04
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“Gereksiz yere o kadar büyük ekonomik kayıplara uğradık ki!”

Mehmet Yolyapar, geçen hafta Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında, Çorum’un gündemini ve buna bağlı olarak ülkemizin içinden geçtiği sıkıntıları değerlendirdi. (Son birkaç gündür gündemimizin yoğunluğu nedeniyle, radyo programı ile ilgili haberimizi, okurlarımızın hoşgörülerine sığınarak ancak bugün verebiliyoruz.) 
Meltem Danışman Çınar’ın, merhum kardeşi Mustafa Yolyapar’ın isminin Belediye Meclisi kararıyla Yeşilyurt semtindeki parka verildiğini hatırlatması üzerine Yolyapar, “Kardeşim Mustafa, fedakârlık simgesi bir insandı. Beyefendi kişiliğiyle herkesin takdirini, sevgi ve saygısını kazanmıştı. Bu talebi Belediye’nin gündemine taşıyan Şevket Erzen kardeşime ve Cemiyet yöneticisi kardeşlerime, büyük bir değerbilirlik örneği gösteren Belediye Başkanımız Sayın Aşgın’a, Belediye Meclisi üyelerine ve fikri katkılarından dolayı Meltem-Uğur Çınar kardeşlerime, Çorum kamuoyu önünde sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
Elektrik ve doğalgaz zamlarının esnafı büyük sıkıntıya soktuğu, pahalılık karşısında tüm halkın perişan durumda olduğu yolundaki değerlendirmenin ardından ekonomik gidişatla ilgili görüşü sorulan Mehmet Yolyapar, “Hep ifade ettiğim gibi, ekonomimiz dış politika hatalarının bedelini ödüyor. Üzerimizdeki mülteci yükü de, ambargolarla gelen sıkıntılar da dış politikada yapılan hataların ve hatalarda inat edilmesinin sonucu. Şimdi, bozulan o ilişkilerin yeniden onarılmasına çalışılıyor, ama ülke çok şey kaybettikten sonra.” diye konuştu. 
Yolyapar, bu konudaki değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 33’ü doğalgaz çevrim santrallerinden karşılanıyor. Doğalgaz temin ettiğimiz ülkelerden bir kesinti olduğunda, elektrik üretimimiz de geriliyor. Nitekim, son birkaç günlük elektrik kesintisinde, ülke ekonomisinin 5 milyar dolar kaybettiği öne sürüldü. Oysa Türkiye, şimdi teknolojisi çok gelişmiş olan güneş enerji santralları ile ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilir. GES ruhsatlarının sınırlı tutulmasına gerekçe olarak, enerji sisteminin daha fazlasını taşıyamaması gösteriliyor. Yanlış havalimanı projesinde ısrar edeceğinize, ülkenin tüm enerji altyapısını yenileyebilirdiniz.”
Bir soru üzerine, Çimento Fabrikası arazisinin Belediye tarafından satın alınmasını “çok başarılı bir operasyon” olarak gördüğünü tekrarlayan Yolyapar, “Burada, ortak aklı kullanarak çok modern bir uydu kent oluşturulacağı inancını ve umudunu taşıyoruz. Bu, Çorum için ciddi bir fırsattır. Zira Çorum, kent kültürünü ve ruhunu kaybettikçe kent olarak da sürekli kan kaybediyor. Çorum’dan yetişen veya dışarıdan gelen nitelikli insanlar, ilk fırsatta gitmeye çalışıyor. Özellikle gençler, Çorum’da yaşamaktan hiç mutlu değiller. Çorum’u büyütemez ve daha yaşanır bir kent haline getiremezsek, yaşam kalitesini artıramazsak, küçülmeye ve köhneleşmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu. 
Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilmesi sonucu AYM’nin 15 üyesinden 3’ünün Çorumlu olduğunu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile birlikte, yüksek yargıda bu kadar hemşehriye sahip olmanın Çorumluları onurlandırdığını anlatan Mehmet Yolyapar, “mahalleden ağabeyi” Hasan Tuluk’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edilmesinin ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almasının ayrıca büyük gurur yaşattığını söyledi. 
Mehmet Yolyapar, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın dayanışma yemeğinde Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın çok açık ve samimi desteklerini ifade ettiklerini de vurgulayarak, “Yapılmak istenen kültür merkezinin yeri, büyük çabalarla satın alındı. Şimdi o kültür kurumunu bölgeye kazandırmak üzere temelin atılmasına sıra geldi. İnanıyorum ki, önümüzdeki aylar itibariyle, devlet-yerel yönetim-halk işbirliği ile güzel gelişmelere imza atılacaktır.” dedi. 
Duayen gazeteci Yolyapar, Meltem Danışman Çınar’ın soruları doğrultusunda, kar yağışının kuraklıkla ilgili kara bulutları bir nebze olsun dağıttığını belirtirken, Belediye’nin Saat Kulesi meydanını tarihi yapılarla çevrili bir meydana dönüştürmek üzere uyguladığı projeyi takdirle izlediğini, bu meydandaki Halkbank ve Ziraat Bankası binalarının Belediye adına külfetsiz bir şekilde kazanılmasının ise alkışlanacak değerde olduğunu söyledi.
(Haber Merkezi)
 

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