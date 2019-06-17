“Gereken çalışmalar yapıldı”

Vali Çiftçi, bir internet sitesinde çıkan ve AFAD Müdürlüğü ile kurumların yaşanan afet olayına ilgisizliğini konu alan haber üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

Laçin’in Narlı Köyü’nde 11 Haziran 2019 günü meydana gelen afet olayının saat 17.00 sularında AFAD Müdürlüğü’ne iletildiğini dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, “Bunun üzerine ilçe Kaymakamımızla irtibata geçilmiş ve durum hakkında ilk bilgi alınmıştır. Aynı saatlerde Laçin Kaymakamlığı tarafından jandarma ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiş ve ön durum tespiti yaptırılmıştır. Akabinde ilgili kurumlarla temasa geçilmiş ve sahada gerekli hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatılmıştır.

12 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00 sularında Laçin Kaymakamımız, Belediye Başkan Vekili, AFAD İl Müdürü, AFAD İyileştirme Şube Müdürü ve diğer AFAD personeli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Bina) Hasar Tespit Ekibi, Psiko-Sosyal Çalışma Ekibi, Tarım Müdürlüğü (Zirai) Hasar Tespit Ekibi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Laçin Belediyesi çalışanları ile birlikte Narlı Köyümüze gidilmiştir. Ayrıca olay yerinde yapılan çalışma ve değerlendirmede İl Özel İdaremizden dozer, greyder, kamyon getirilmiş, yine İlçe Kaymakamımız tarafından Çorum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımızdan hibe olarak 19 bin 500 kiremit ile 7 bin tuğla temin edilerek peyderpey afetzedelere dağıtımı yapılmıştır. Laçin Kaymakamlığı tarafından vatandaşımızın çivi, çatı çıtası ve elektrik kablosuna varıncaya kadar bütün tedariği yapılmıştır.

Binalarda yapılan incelemede 26 konutun hasar gördüğü, bunlardan 25 konutun çatı hasarı, 1 konutun yapısal hasar aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca köyde elektrik ve su hattında meydana gelen arızalar için teknik ekipler ilk dakikadan itibaren sahada aktif olarak çalışmaya başlamışlardır. Görevli Kurumlarımızdan sahaya çıkmayan veya geciken olmamıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla meydana gelen doğal afette vatandaşımızın yardımına koşmuştur. Bu hadiseye tüm vatandaşlarımız şahittir. Aksini iddia edeni ispata davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)