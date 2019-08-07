“Gerçekler gizleniyor”

Her şey yolundaymış, her şey güllük gülüstanlıkmış gibi davranıp halkın sıkıntılarını, müracaatlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini, etrafta neler olup bittiğinden haberdar etmiyorlar” dedi.

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında gündem dışı söz alan Gülnaz, konuşmasında şunları söyledi:

“Beyaz masa uygulaması çok uygar ve çok güzel bir uygulama iken, müracaat eden bin pişman. Birkaç örnekle bunu izah etmek istiyorum. 89880-82290 başvuru numarası ile vatandaş 2018 yılında müracaat ediyor. Belediye hemen vatandaşa mesaj atıp, müracaatının alındığını ve gereğinin yapılacağını yazıyor.

1.5 yıl geçiyor. Toplamda 3 SMS daha geliyor. ‘Planladık, geliyoruz, yapıyoruz, seçimden önce, seçimden sonra’ deniliyor ve nihayet yapılmıyor. ‘Haziran ayında planlandı’ diye tekrar mesaj atılıyor. 77 yaşındaki çift, Haziran ayı boyunca sabah 08.00-akşam 18.00 arasında Belediye’yi bekliyor. Ama nafile, kızgın ihtiyar tekrar Belediye’ye gidip yetkili müdürlükte bir memurla görüşürken, müdür çıkıp geliyor. ‘Hayırdır amca isteğin nedir ben müdürüm’ diyor. Yaşlı adam derdini ve müracaat numarasını verip durumu izah edince müdür, ‘Hemen sen oraya git, ekipler Eski Ekin yolunda gönderiyorum’ diyor. 3 gün boyunca yine gelen-giden yok. Hala yapılmadı. Bunlar gibi benim elimde onlarca müracaat var. Belediye’de işler yürümüyor. Kimse işini ehlince yapamıyor veya yapmıyor.

“HAYVAN BAKIM EVİNDE KARŞI CİNSLER BİR ARADA BULUNUYOR”

Hümanist biri olmanın yanında aynı zamanda bir hayvanseverim. Halen iki tane köpeğim var. Vatandaş Rotweiller cinsi köpeğine can olacak başka aynı cinste bir köpek ararken, bakın ki Belediye Veterinerlik Müdürlüğü’nde bulunduğunu haber alıyor. Telefonla arıyor. Kaide ve kuralları olan bir kurum olduklarını ve 10 günlük bekleme süresince sahibi çıkmazsa verebileceklerini söylüyorlar. Vatandaş ise mantıksal bir teklifte bulunup ‘10 gün boyunca ben bakayım hayvana, eğer sahibi çıkarsa teslim ederim’ diyor. Kabul görmüyor. Sonrasında bizzat gittiğinde hayvanların tutulduğu alan çok sağlıksız, aynı zamanda karışık cinsiyette kapatılmış görüyor. 17 gün sonra vatandaşı arayıp köpeği alabileceğini söylüyorlar. Vatandaş ne görsün, köpek hamile. Bu köpek hamile deyince, ‘evet yanındaki diğer köpekten’ diyorlar pişkin pişkin.

Sizlere arz ettiğim iki olayın birinci mağduru babam, ikinci olayda ise köpeği almak isteyen oğlumdur.

Ben ki Çorum Belediye Meclisi üyesi, emekli bir asker, Çorumlu bir esnaf olarak Çorum’da mağduriyet yaşıyorsam, Devane’deki Abdulkadir, Nadık’taki Ali Ekber, Çoraklık’taki İsmail, Akkent’teki Beki hakkını-hukukunu nasıl arayacak?

Maalesef Belediye kurumları yeterince çalışmıyor.” (Taner ŞİMŞEK)