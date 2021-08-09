“Gerçek hicret sevgi ve ibadetle bütünleşen samimi bir kullukta”

Muharrem ayı ile başlayan yeni bir Hicri yıla daha girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alınarak Hz. Ömer döneminde hicri takvim uygulaması başladığını ve Muharrem ayının özelliklerinden dolayı Muharrem ayının hicri birinci ay olarak kabul edildiğini hatırlattı.

İnsanlığa barış, huzur ve mutluluk sunmak üzere gönderilen yüce dinimiz İslam'ı tebliğle görevlendirilen Peygamber Efendimiz ve O’na inananların Mekke'de zulme, haksızlığa, hakarete, baskıya ve işkenceye maruz kaldığını, Mekke’de Müslümanlar tüm zorluk ve baskılara rağmen zihinlerde ve kalplerde gerçek manada hicreti oluşturduktan sonra Habeşistan'a, Taife ve ardından da Medine' ye hicret ettiğini de dile getiren Başkan Şahiner, mesajında şu ifadelere yer verdi; “İslam tarihinde ve Sevgili Peygamberimiz(sav)'in hayatındaki en önemli olaylardan biri hiç şüphesiz hicret olayıdır. Peygamberimiz (sav)'in 'Hakiki hicret kötülükleri terk etmektir' hadisini hatırlayarak gerçek hicretin; tüm haramlardan uzaklaşarak sevgi ve ibadetle bütünleşen samimi ve şuurlu bir kullukta olduğunu unutmayalım. Yeni Hicri yılının Türk-İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum. Bu vesile ile tüm Sungurlulu hemşerilerimin ve Türk-İslam Alemi’nin yeni “Hicri Yılını” tebrik eder, tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni ederim ”

(Volkan SINAYUÇ)

