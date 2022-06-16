“Gerçek enflasyon yüzde 150'yi aştı”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu, artan enflasyon ve zamları protesto etti. PTT önünde toplanan KESK bileşeni sendika üyesi kamu çalışanları, “İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz” pankartı açarak artan zam ve enflasyona dikkat çekti.

TÜİK verilerini eleştiren KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz, “Ülkenin üretim ve tüketim durumunu belirlemesi gereken TÜİK’in iktidarın bir ortağı gibi davranıp beceriksizce uygulanan politikaların manipülasyon yöntemi ile halkın kandırılıp ülkenin ekonomisini ve siyasetini çöküşe götürmektedir. Var olan rakamlar ile TÜİK'in yansıtmış olduğu rakamlar arasında yüzde 100 fark olmasına rağmen cari açığın tarihin en yüksek seviyesine çıktığı bir dönemde halkı yanıltmak için başarısız politikalarını başarılı gibi göstermeye çalışıyorlar.

Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon ise çoktan yüzde 150'yi aştı. Bizim için en önemli kalem olan gıda enflasyonu ise yüzde 200'ü buldu. Buna karşın kamu emekçileri olarak maaşlarımızda yaşanan artış ‘toplu sözleşme’ artışları ve enflasyon farkları ile sadece yüzde 44'te kaldı” dedi.

“NEYE BAKSAK ATEŞ PAHASI”

“Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 6 bin 74 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 19 bin 785 TL'ye ulaşırken ortalama kamu emekçisi maaşı 6 bin 750 lirada kaldı” diyen Ali Ekber Beyaz, “Bir yıl önce 7 lira 72 kuruş olan benzinin litresi bugün 28 lira 42 kuruşa çıktı. Bir yılda yüzde 268 artış. Bir yıl önce 7 lira 23 kuruş olan motorinin litresi bugün 28 lira 9 kuruş. Bir yılda yüzde 288 artış.

Doğalgazın metreküpü bir yıl önce 1 lira 30 kuruştu. Aradan geçen bir yılda yüzde 140 artışla bugün 3 lira 26 kuruşa çıktı. Ortalama kamu emekçisi maaşı ile alınan doğalgaz sadece son bir yılda bin 533 metre küp azaldı. En düşük tüketimi esas aldığımızda bile elektrik faturalarındaki bir yıllık artış yüzde 125'i aştı. Nereye baksak, neye baksak ateş pahası fiyatlarla karşılaşıyoruz. Hangi birini anlatalım" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından ise kamu çalışanları yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı.

KESK Şubeler Platformu’nun basın açıklaması ve bordro yakma eylemine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel ve CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topkül de destek verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

