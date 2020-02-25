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“Gerçek bir dava adamı, gösterişsiz bir lider”

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının dokuzuncu yıldönümü nedeniyle Saadet Partisi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Prof.Dr. Necmeddin Erbakan’ın vefat yıldönümü nedeniyle ayrıca bu hafta “Erbakan Haftası” ilan edilirken Devlet Tiyatrosu Salonu’ndaki anma etkinliğine Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, mahalle muhtarları ve çok sayıda partili katıldı.

“Gerçek bir dava adamı, gösterişsiz bir lider”

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının dokuzuncu yıldönümü nedeniyle Saadet Partisi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Prof.Dr. Necmeddin Erbakan’ın vefat yıldönümü nedeniyle ayrıca bu hafta “Erbakan Haftası” ilan edilirken Devlet Tiyatrosu Salonu’ndaki anma etkinliğine Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, mahalle muhtarları ve çok sayıda partili katıldı.

25 Şubat 2020 Salı 21:45
“Gerçek bir dava adamı, gösterişsiz bir lider”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından da Lütfullah Avcı’nın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açış konuşmasını yapan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, Güneydoğu’da, Libya’da ve Suriye’de şehit düşen askerler ve Van’daki depremde vefat edenler için başsağlığı ve sabır dileyerek başladığı konuşmasında, Şubat ayının şehitler ayı olarak bilindiğini ancak gelinen noktada sadece şubat ayının değil her ayın adeta birbiri ile yarışır vaziyette şehitler ayı olduğunu belirtti. Halkın bu durumu kanıksadığını söyleyen Sakınmaz, devletin en üst makamının bile “Birkaç şehit” diyerek ne kadar basiretsiz, ferasetsiz ve dirayetsiz olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

“Biryanda ‘Birkaç şehit’ diyen Cumhurbaşkanı diğer yanda ‘Mehmetçiğin bir damla kanını bütün Amerikan bütçesine değişmeyiz’ diyen gerçek bir lider Necmeddin Erbakan. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Samimi bir Müslüman, gerçek bir dava adamı, gösterişsiz bir vatansever ve milliyetçi, devlet adamı, önce ahlak ve maneviyatı öğütleyen bir siyasi lider, vicdanlı bir insan, en büyük haksızlığa uğradığı zaman bile hiçbir Müslümana nefret saçmamış kimseyi hedef göstermemiş örnek bir şahsiyet” diyerek Erbakan’ın öne çıkan özelliklerinden bir kaçını sayan Orhan Sakınmaz, Necmeddin Erbakan’ın nezaket yönüyle de günümüz insanına da önemli bir örnek olduğunu anlattı. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, Milli Görüş’ün merhum lideri Prof.Dr. Necmeddin Erbakan’ın ayrım yapmadan nezaketle muamele yaptığını, ötekileştirmediğini ve halkı kutuplaştırmadığını söyledi. Erbakan’ın; kişilerle değil zihniyetlerle mücadele ettiğini, siyasi rakiplerini terörist, vatan haini ve çete gibi ithamlarla suçlamadığını dile getiren Sakınmaz, “Bugün, Erbakan Hocamızın ideallerine, hedeflerine ve nezaketine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık’ın da bir konuşma yaptığı gecede, Zeynep Zorlu tarafından şiir okundu. Grup Çağrı’nın sahne aldığı gecede sinevizyon gösterisinin ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, kürsüye gelerek partililere seslendi.(Erkan BAYATLI)

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