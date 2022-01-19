Genelevde son durum: 12. son evde yıkıldı

Çorum'da kamulaştırılan genelevin yıkım çalışması tamamlandı. Akkent Mahallesi’nde bulunan Genelev için Çorum Belediyesi’nce kamulaştırma kararı alınmış ve sonrasında boşaltılan 11 ev için yıkım çalışması başlatılmıştı. 12’inci ve son ev yıkılarak çalışmaların tamamlandığı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konuyla ilgili Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada “Tüm Çorum kamuoyunun uzun zamandan beri yakından takip ettiği ve yıkılması yönünde taleplerin iletildiği, zamanla yerleşim yeri içerisinde kalan bu yer, toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu alan, toplu konut alanı ve sonradan kurulan 6 okula yakınlığı ile de çokça şikayete söz konusu olmaktaydı. Bu yıkımla birlikte yıllardan beri tüm Çorum kamuoyunun beklentisi gerçekleşmiş oldu” denilmişti.

(Yusuf ÇINAR)