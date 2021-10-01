Genelev yıkımında gerginlik yaşandı, kepçenin önünde durdular

Akkent Mahallesi’nde bulunan ve kamulaştırılan genelevlerin yıkımına başlandı. Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler, çevik kuvvet eşliğinde sabah saatlerinde yıkılması gereken 5 evin bulunduğu bölgeye geldi. Belediye ekipleri ilk önce yıkıma genelevlerin duvarlarından başladı. Bu arada polis ekipleri, olası bir taşkınlığa karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yıkımın devam ettiği sırada kamulaştırmada anlaşma sağlanamayan ve işletmeci oldukları öne sürülen 2 kişi, evlerine yakınındaki duvarların yıkılmasına izin vermek istemedi, kepçenin dönünde durarak yıkımı engellemeye çalıştı. Bu sırada devreye giren polis ekipleri, 2 kişiyi alandan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada arbede çıktı. 2 kişi etkisiz hale getirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı. Yıkım çalışmalarının bir hafta süreceği öğrenildi.

‘TOPLUM SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR’

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Akkent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan sosyal ev alanındaki binaların çoğunun kamulaştırma ve satın almaları Çorum Belediyesi tarafından tamamlandı. Kamulaştırması ve satın alınması yapılan 7 parselin yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. 5 parselde ise kamulaştırma ve satın alma çalışmaları devam etmektedir. Tüm Çorum kamuoyunun uzun zamandan beri yakından takip ettiği ve yıkılması yönünde taleplerin iletildiği, zamanla yerleşim yeri içerisinde kalan bu yer, toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu alan, toplu konut alanı ve sonradan kurulan 6 okula yakınlığı ile de çokça şikâyete söz konusu olmaktaydı. Bu yıkımla birlikte yıllardan beri tüm Çorum kamuoyunun beklentisi gerçekleşmiş oldu” denildi.

(Yusuf ÇINAR)